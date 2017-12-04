Кетовский районный суд в понедельник, 4 декабря признал двух жителей Кургана виновными в осквернении могилы в селе Менщиково. Юрия Головина и его приятеля приговорили к двум годам ограничения свободы, сообщили «URA.RU» в райсуде.
Резонансное преступление друзья совершили августе 2017 года. Юрий Головин, который жаловался на то, что спустя пять лет после смерти его бывшая девушка продолжает ему сниться, в состоянии алкогольного опьянения отправился на кладбище в село Менщиково. Вместе с другом они раскопали могилу девушки и подожгли ее гроб.
Об инциденте стало известно из-за фотографий, которые преступники выложили в соцсети. Обвиняемые в ходе заседания признали свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.