Житель Кургана Юрий Головин, который раскопал и поджег гроб своей бывшей возлюбленной Ольги Гилевой, рассказал, что эта идея ему пришла, когда он «по пьяни зашел на какой-то интернет-сайт». В Кетовском районном суде снова отложили дело осквернителей могилы, предает корреспондент «URA.RU». Следующее заседание назначено на 30 ноября.
Второй ответчик, который помогал раскапывать могилу, в суд не явился. В неофициальной беседе Юрий Головин рассказал журналистам, что девушка, с которой он встречался на протяжении месяца пять лет назад, действительно являлась ему во сне. Курганский экстрасенс рассказал, что перед преступлением Головин обращался к нему за помощью. «Хотел раскопать, сжечь и обратно закопать», — пояснил он сои намерения. Однако поскольку участники были сильно пьяны, кто-то из них сделал фото и выложил в соцсети.
О судьбе погибшей девушки Юрий Головин рассказал, что она «напилась пьяная и повесилась в шкафу». Также он не исключает и другие версии — что это было убийство и что девушка была беременной. Головин не исключает, что ему придется покинуть регион, поскольку его преследуют бывшие детдомовцы, которые знали погибшую.
Адвокат обвиняемого Елена Виноградова в разговоре с «URA.RU» отметила, что преступление относится к категории средней тяжести и виновникам грозит наказание до пяти лет.