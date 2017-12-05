Социологи доказали, что ямальцы верят Путину больше других россиян

Рейтинг доверия президенту РФ среди жителей Ямала составляет на сегодня 88% при среднем по стране в 83%. Таковы итоги свежего социологического опроса ВЦИОМа среди жителей ЯНАО.
Также остается высоким уровень доверия к губернатору региона Дмитрию Кобылкину. Ему, согласно опросу среди 3 тыс. ямальцев, верят 76% жителей. Также, сообщает окружная телекомпания «Ямал-Регион», жители городов ЯНАО стали меньше жаловаться на плохие дороги и недостаток мест для проведения досуга, а социальное самочувствие граждан находится на высоком уровне. По-прежнему остаются острыми проблемы тарифов ЖКУ, трудоустройства и качества медицины.
Социологи также выяснили, что 84% ямальцев причисляют себя к обеспеченным. Причем 40% из них считают себя «хорошо обеспеченными», 13% — низкообеспеченными и только 1% — бедными.