Замгубернатора Ямала, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров и президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает защиту интересов полярников и проведение научных исследований, развитие государственно-частного партнерства, формирование благоприятного инвестиционного климата, сохранение этнокультурной самобытности народов России.
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Мероприятие собрало более полутора тысячи участников. Среди них депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации РФ, представители регионов, общественных организаций, ученые и специалисты по арктической тематике.
Главной темой форума стало развитие опорных зон и моногородов. Также в повестке промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экотуризма в Арктике, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.