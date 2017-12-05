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Главные новости Ямала
14:53  05 декабря 2017 0

Ямал будет сотрудничать с Ассоциацией полярников. Соглашение подписали Мажаров и Чилингаров

Соглашение предполагает защиту интересов полярников и проведение научных исследованийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Замгубернатора Ямала, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров и президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает защиту интересов полярников и проведение научных исследований, развитие государственно-частного партнерства, формирование благоприятного инвестиционного климата, сохранение этнокультурной самобытности народов России.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Мероприятие собрало более полутора тысячи участников. Среди них депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации РФ, представители регионов, общественных организаций, ученые и специалисты по арктической тематике.

Главной темой форума стало развитие опорных зон и моногородов. Также в повестке промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экотуризма в Арктике, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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Артур Чилингаров и Александр Мажаров ФОТО: пресс-служба губернатора ЯНАО

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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