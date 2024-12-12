12 декабря 2024

Рябков: Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, фестиваль молодежи и студентов, флаг кубы
БРИКС развивается и идет вперед Фото:

Боливия и Куба с 1 января 2025 года станут странами-партнерами в составе БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Эти страны получают приглашение присоединиться. Мы уверены, что их интеграция пройдет успешно», — приводят «Известия» заявление Рябкова.

Замминистра подчеркнул, что процесс согласования с приглашаемыми государствами пока находится в стадии завершения. И наша страна рассчитывает, что до окончания российского председательства в БРИКС этот вопрос будет решен без всяких отказов.

Ранее Индонезия была приглашена стать страной-партнером БРИКС и дала положительный ответ. Во время саммита в Казани, Индонезия проявляла интерес к вхождению в это объединение, отмечал посол страны в РФ.

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Боливия и Куба с 1 января 2025 года станут странами-партнерами в составе БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Эти страны получают приглашение присоединиться. Мы уверены, что их интеграция пройдет успешно», — приводят «Известия» заявление Рябкова. Замминистра подчеркнул, что процесс согласования с приглашаемыми государствами пока находится в стадии завершения. И наша страна рассчитывает, что до окончания российского председательства в БРИКС этот вопрос будет решен без всяких отказов. Ранее Индонезия была приглашена стать страной-партнером БРИКС и дала положительный ответ. Во время саммита в Казани, Индонезия проявляла интерес к вхождению в это объединение, отмечал посол страны в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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