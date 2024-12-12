Рябков: Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС

Боливия и Куба с 1 января 2025 года станут странами-партнерами в составе БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Эти страны получают приглашение присоединиться. Мы уверены, что их интеграция пройдет успешно», — приводят «Известия» заявление Рябкова.
Замминистра подчеркнул, что процесс согласования с приглашаемыми государствами пока находится в стадии завершения. И наша страна рассчитывает, что до окончания российского председательства в БРИКС этот вопрос будет решен без всяких отказов.
Ранее Индонезия была приглашена стать страной-партнером БРИКС и дала положительный ответ. Во время саммита в Казани, Индонезия проявляла интерес к вхождению в это объединение, отмечал посол страны в РФ.
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