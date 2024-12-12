Рябков: Боливия и Куба с 1 января 2025 войдут в состав БРИКС

13 декабря 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

БРИКС развивается и идет вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боливия и Куба с 1 января 2025 года станут странами-партнерами в составе БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Эти страны получают приглашение присоединиться. Мы уверены, что их интеграция пройдет успешно», — приводят «Известия» заявление Рябкова. Замминистра подчеркнул, что процесс согласования с приглашаемыми государствами пока находится в стадии завершения. И наша страна рассчитывает, что до окончания российского председательства в БРИКС этот вопрос будет решен без всяких отказов. Ранее Индонезия была приглашена стать страной-партнером БРИКС и дала положительный ответ. Во время саммита в Казани, Индонезия проявляла интерес к вхождению в это объединение, отмечал посол страны в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боливия и Куба с 1 января 2025 года станут странами-партнерами в составе БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Эти страны получают приглашение присоединиться. Мы уверены, что их интеграция пройдет успешно», — приводят «Известия» заявление Рябкова. Замминистра подчеркнул, что процесс согласования с приглашаемыми государствами пока находится в стадии завершения. И наша страна рассчитывает, что до окончания российского председательства в БРИКС этот вопрос будет решен без всяких отказов. Ранее Индонезия была приглашена стать страной-партнером БРИКС и дала положительный ответ. Во время саммита в Казани, Индонезия проявляла интерес к вхождению в это объединение, отмечал посол страны в РФ.