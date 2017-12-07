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Главные новости Ямала
17:46  07 декабря 2017 0

Кремль официально подтвердил визит Владимира Путина в Сабетту

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин посетит Сабетту. Теперь официальноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль официально подтвердил, что президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии загрузки первой партии сжиженного природного газа с завода «Ямал-СПГ». Церемония пройдет в Сабетте 8 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, и примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». Владимир Путин проведет также совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа, — говорится в официальном сообщении.

О возможном визите Владимира Путина в Сабетту стало известно еще 7 ноября. Тогда собственные источники агентства сообщали, что президент планирует лично присутствовать на церемонии.

Как писало «URA.RU», торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» и отгрузка первой партии сжиженного природного газа состоится в пятницу, 8 декабря, в Сабетте.

Завод по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн будет работать на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Вячеслав Егоров
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