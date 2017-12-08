13:12 08 декабря 2017 0

В Троицке решают, как поступить с молодой парой, родившей ребенка в туалете Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Школьница из Троицка, родившая в туалете младенца, хочет вместе с гражданским мужем воспитывать своего сына. В этом ее поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Юная мама утверждает, что не собиралась убивать сына. Не хотел этого и ее парень.

Как стало известно «URA.RU», младенец родился, когда беременность школьницы достигла 37 недель. О беременности знал только 18-летний отец ребенка. Но оба боялись рассказать родителям. Взрослые же ни о чем не догадывались, поскольку у молодой мамы был небольшой живот. В школе учителя замечали, что у девочки «изменились формы», но на все вопросы она отвечала, что у нее «гормональный сбой». Ученица не считалась неблагополучной. О том, что она родила, учителя узнали, когда девочка не явилась в школу — они связались с родными девушки, и те ответили, что она в роддоме.

В разговорах с прессой девушка опровергает сообщения, появившиеся в соцсетях, что она «пила и курила», чтобы убить ребенка. Юная мать утверждает, что она и ее приятель вовсе не хотели гибели малыша, поэтому непонятно, откуда пошли разговоры о том, что ребенка топили.

По словам школьницы, роды стали неожиданностью для обоих. Девушка ночевала у приятеля, с утра у нее разболелся живот. Девушка пошла в туалет, и там начались роды. Пришлось звать на помощь приятеля и его маму. Эти слова подтверждает и будущая свекровь. Она рассказала, что, прибежав в туалет (общий на этаже), увидела растерянную подружку сына, сидящую на унитазе. В унитазе, полном воды, лежал младенец. Женщина достала малыша, отрезала пуповину, вымыла и обтерла ребенка, завернула и вызвала скорую помощь. Младенец успел наглотаться холодной и грязной воды. Сама школьница была в состоянии шока.

Сейчас юная пара хочет пожениться и вместе воспитывать сына, которому уже придумали имя — Владислав. Юноша даже поменял статус на личной странице во «ВКонтакте» — указал, что женат на своей подруге. На странице «Подслушано Троицк» появилась анонимная запись: «Девушка, которая родила в 15. Не расстраивайся, все будет хорошо. Со временем все утихнет и стабилизируется. У тебя сейчас есть то, чего многим не дано. Это твоё дитя. Это самый лучший Божий подарок. Главное — не отказывайся от своего сокровища. И не переживай по пустякам».

«Управление образования и областная больница проводят проверку по данному факту. Результаты будут переданы в Следственный комитет, — сообщил „URA.RU“ вице-мэр Троицка Елена Василяускене. — 7 декабря у нас состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, в котором приняли участие представители управлений образовании и здравоохранения, а также следственного отдела».

Детский омбудсмен Ирина Буторина на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что состояние ребенка стабильное, его жизнь вне опасности. Важно, считает уполномоченный, чтобы малыш воспитывался своими родители, а семье надо оказать всю необходимую помощь.