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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
10:58  08 декабря 2017 0

Детский омбудсмен рассказала о состоянии челябинского младенца, которого пытались утопить в унитазе

Форум ОНФ
Жизнь малыша из Челябинской области вне опасностиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Состояние здоровья новорожденного ребенка, которого молодые родители пытались утопить в унитазе, оценивается как стабильное: жизнь малыша вне опасности. Об этом на своей странице Facebook сообщила детский омбудсмэн по Челябинской области Ирина Буторина.

По словам Буториной, компететные органы в ближайщее время посетят Троицк, чтобы обстоятельно разобраться в случившемся. В первую очередь обдусмен хочет узнать, насколько местная служба профилактики семейного неблагополучия были погружена в проблему конкретной семьи, в которой едва не произошла трагедия. Помимо этого, правоохранители выясняют, действительно ли несовершеннолетняя мать ребенка пыталась его убить.

«Важно установить, были ли приняты необходимые меры по организации работы с семьей в трудной жизненной ситуации или же мы сталкиваемся со сбоем в работе», — пишет Буторина. Омбудсмен подчеркнула, что семье будет оказана вся необходимая помощь, чтобы малыш жил и воспитывался своими родителями.

Как ранее сообщало «URA.RU», 5 декабря в одном из общежитий Троицка 15-летняя девушка и ее 18-летний возлюбленный попытались избавиться от новорожденного ребенка. От смерти в канализации малыша спасла мать молодого человека, прибежавшая на крик младенца. Позже выяснилось, что о своей беременности юная мамаша никому не сообщала. Сейчас спасенного ребенка выхаживают медики областной детской больницы. Инцидентом занимается Следственный комитет по Челябинской области

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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