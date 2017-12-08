10:58 08 декабря 2017 0

Жизнь малыша из Челябинской области вне опасности Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Состояние здоровья новорожденного ребенка, которого молодые родители пытались утопить в унитазе, оценивается как стабильное: жизнь малыша вне опасности. Об этом на своей странице Facebook сообщила детский омбудсмэн по Челябинской области Ирина Буторина.

По словам Буториной, компететные органы в ближайщее время посетят Троицк, чтобы обстоятельно разобраться в случившемся. В первую очередь обдусмен хочет узнать, насколько местная служба профилактики семейного неблагополучия были погружена в проблему конкретной семьи, в которой едва не произошла трагедия. Помимо этого, правоохранители выясняют, действительно ли несовершеннолетняя мать ребенка пыталась его убить.

«Важно установить, были ли приняты необходимые меры по организации работы с семьей в трудной жизненной ситуации или же мы сталкиваемся со сбоем в работе», — пишет Буторина. Омбудсмен подчеркнула, что семье будет оказана вся необходимая помощь, чтобы малыш жил и воспитывался своими родителями.



Как ранее сообщало «URA.RU», 5 декабря в одном из общежитий Троицка 15-летняя девушка и ее 18-летний возлюбленный попытались избавиться от новорожденного ребенка. От смерти в канализации малыша спасла мать молодого человека, прибежавшая на крик младенца. Позже выяснилось, что о своей беременности юная мамаша никому не сообщала. Сейчас спасенного ребенка выхаживают медики областной детской больницы. Инцидентом занимается Следственный комитет по Челябинской области