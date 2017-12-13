В зауральской больнице нашли просроченные лекарства

11:12 13 декабря 2017 0

Препараты с истекшим сроком годности находились в свободном доступе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центральной больнице Шадринского района Курганской области прокуроры нашли просроченные препараты, которые к тому же хранились в свободном доступе. Лекарства с истекшим сроком годности обнаружили в палате реанимации, процедурных комнатах, клинико-диагностической лаборатории, кабинетах офтальмолога и хирурга.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры, во время проверки выявили и другие нарушения: например, кабинеты врача-хирурга, терапевта, офтальмолога и гинеколога оказались не оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Главного врача Шадринской центральной районной больницы за нарушения привлекли у административной ответственности и оштрафовали. Также восемь должностных лиц получили дисциплинарные выговоры, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане сотрудник поликлиники занялся вымогательством из чувства вины перед главврачом.