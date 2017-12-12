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Главные новости Курганской области
14:15  12 декабря 2017 3

В Кургане сотрудник поликлиники занялся вымогательством из чувства вины перед главврачом

Разное. Курган, детская поликлиника
Мужчина не хотел, чтобы его начальница платила штрафыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане главного инженера детской поликлиники оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями. Он заставил одного из предпринимателей города из собственных средств оплатить назначенный медучреждению штраф. Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 285 УК РФ и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как рассказали «URA.RU» в прокуратуре Курганской области, в июле 2016 года инженер подписал акт о принятии работ по техобслуживанию автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в поликлинике. Уже в августе медучреждение проверили сотрудники регионального управления МЧС. Выяснилось, что пожарная сигнализация и система оповещения неисправны. Главного врача в связи с этим привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

После допущенной оплошности главный инженер решил загладить вину перед руководством. Он потребовал от подрядчика, выполнявшего работы, оплатить штраф из собственных средств, что последний и сделал. Незаконные действия инженера раскрылись во время прокурорской проверки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что медперсонал курганской детской поликлиники готовит бунт против главного врача.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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