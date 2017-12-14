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14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
11:32  14 декабря 2017 0

В аэропорту Нового Уренгоя появилась онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота»

Очереди у касс
Пассажирам «Аэрофлота» больше не придется отстаивать очереди за билетамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская компания «Аэрофлот» открыла для пассажиров регистрацию по Сети в режиме реального времени. Новая услуга распространяется на рейсы в Новый Уренгой или из него, сообщает авиакомпания.

Сегодня уже порядка 30% пассажиропотока на каждом из рейсов проходит регистрацию заранее. Услуга стала доступной благодаря тому, что «Аэрофлот» внедрил глобальную систему бронирования Sabre в новоуренгойском аэропорту. Пассажиры могут ей воспользоваться, если до вылета остается от 45 минут до суток. Онлайн-регистрация дает возможность выбрать желаемое место на борту самолета.

В авиакомпании отмечают, что для прохода на посадку необходимо иметь при себе бумажный посадочный талон. Если возможность распечатать его самостоятельно отсутствует, бумажную копию по запросу пассажира выдадут на стойке регистрации в аэропорту.

Ранее нововведениями похвасталась дочерняя компания «Аэрофлота» — вторая по величине авиакомпания РФ — «Россия». Стюардесс и летчиков снабдили новой формой синего цвета с красными аксессуарами. Кроме строгих костюмов, стюардессы теперь могут носить платья в стиле Коко Шанель с элегантным ремешком.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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