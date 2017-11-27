Стюардесс и летчиков ведущей авиакомпании страны одели в новую форму. ФОТО

17:30 27 ноября 2017 0

Авиакомпания позаботилась о внешнем виде бортпроводников и летчиков Фото: пресс-служба авиакомпании «Россия»

Стюардессы, летчики и сотрудники наземных служб авиакомпании «Россия» примерили новую форму и прошлись по подиуму прямо в аэропорту Пулково. Они оценили красоту и удобство одежды, отметив, что в костюмах появилось больше ярких деталей.

Стюардессы, бортпроводники, летчики и другие сотрудники служб авиакомпании грациозно спускались по трапу самолета А319 «России», демонстрируя элегантные костюмы для лета, а также верхнюю зимнюю одежду.

Кроме строгих костюмов, стюардессы теперь могут носить платья в стиле Коко Шанель с элегантным ремешком.

Преобладающим цветом в униформе остался синий, который символизирует стабильность, надежность и спокойствие, а в аксессуарах добавился яркий красный цвет. На многие аксессуары дизайнеры нанесли логотип авиакомпании.

1/3 Фото: пресс-служба авиакомпании «Россия»

«Постоянно развиваясь для пассажиров, мы одновременно меняем себя. Новая форма наших сотрудников — это отражение современной, но и уже известной и полюбившейся миллионам наших пассажиров авиакомпании», — отметил генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия» Дмитрий Сапрыкин.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» рассказали, что ткань, подобранная для одежды сотрудников, хорошо держит форму, не стесняя при этом движений, и создает ощущение комфорта. Униформу сшили в России, производством аксессуаров занимались фабрики Италии и Польши. Зимняя обувь из кожи и меха была создана в Португалии на фабрике, специализирующейся на производстве обуви для авиации.

В авиакомпании отметили, что форменное обмундирование летного и наземного персонала является неотъемлемой частью ребрендинга компании, который начался еще в апреле 2016 года. В основу рисунка новой ливреи лайнеров «России» был положен элемент, внешне напоминающий лопасть двигателя. Из него складываются модули, которые графически повторяют образ турбины. Этот орнаментальный образ в виде уникального фирменного паттерна «России» получил продолжение в женских платках и мужских галстуках новой формы сотрудников авиакомпании.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». «Россия» — вторая по величине авиакомпания РФ, Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017—2018 годов состоит почти из 100 внутрироссийских и международных направлений.