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Главные новости Тюменской области
16:25  16 декабря 2017 0

Тюменцы сняли, как воробей пробует на вкус еду в супермаркете. ВИДЕО

Птицы часто залетают в магазины, чтобы погреться и поестьСкриншот видео группы «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени сняли воробья, который решил попробовать на вкус выставленные на прилавке салаты. Птица спокойно обедала, не обращая внимания на людей.

По сообщениям горожан, инцидент произошел в магазине сети «Лента». Пользователи пишут, что пернатые часто бывают в магазинах. Птицы залетают погреться в теплые помещения, а заодно и поесть — многие продукты есть в открытом доступе. «Поел, покакал, кому-то салат с сюрпризом», — комментирует тюменка.

В прошлом году тюменцы выкладывали похожее видео, на котором видно воробьев, клюющих замороженное мясо в одном из гипермаркетов.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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