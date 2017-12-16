Тюменцы сняли, как воробей пробует на вкус еду в супермаркете. ВИДЕО

Птицы часто залетают в магазины, чтобы погреться и поесть
Жители Тюмени сняли воробья, который решил попробовать на вкус выставленные на прилавке салаты. Птица спокойно обедала, не обращая внимания на людей.
По сообщениям горожан, инцидент произошел в магазине сети «Лента». Пользователи пишут, что пернатые часто бывают в магазинах. Птицы залетают погреться в теплые помещения, а заодно и поесть — многие продукты есть в открытом доступе. «Поел, покакал, кому-то салат с сюрпризом», — комментирует тюменка.
В прошлом году тюменцы выкладывали похожее видео, на котором видно воробьев, клюющих замороженное мясо в одном из гипермаркетов.