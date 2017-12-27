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28 декабря 2017
27 декабря 2017
19:53  27 декабря 2017 7

Рогозин объяснил, почему падают российские спутники

Фестиваль
Рогозин дал интервью в эфире федерального каналаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал одну из причин неудачного запуска разгонного блока «Фрегат» и ракеты «Союз» с космодрома «Восточный». По его словам, старт был настроен с космодрома Байконур.

«Не было даже назначено головное предприятие за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты», — сказал Рогозин. Он также отметил, что помимо прочего Роскосмосом были допущены «системные ошибки» при управлении. «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — сообщил он, добавив, что выводы комиссии по данному расследованию будут представлены президенту.

Ранее «URA.RU» информировало о том, что запущенный с Байконура ангольский спутник не вышел на связь. причиной могла послужить неисправность вычислительных систем или средств связи — мог отказать передатчик или аккумуляторная батарея, сообщал телеканал 360.

О том, что причиной аварии ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту стала ошибка в программировании пуска, сообщал «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уже тогда, 1 декабря, заявлял, что разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации, потому что ракета была запрограммирована на пуск с космодрома Байконур, а не с Восточного.

Ксения Томашова
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