Бывший новоуренгоец выложил в социальной сети Instagram фотографию карты с нанесенным на нее городом Нижний Уренгой. Несуществующий город расположен примерно на том месте, где должен находиться Новый Уренгой. Рассматривая фото, пользователи обнаружили на карте еще одно фейковое поселение — город Дудунка.
Карту России бывший житель Ямала обнаружил в одном из баров города Химки в Московской области, где сейчас работает — там она служит для украшения интерьера. Теперь в ямальских пабликах социальной сети «ВКонтакте» шутят, что где-то должен быть и Великий Уренгой. Одна их пользователей предположила, что авторство карты принадлежит «Химкинским жертвам ЕГЭ».
Ранее соцсети развеселил другой «городской» казус в ЯНАО. После нашумевшей речи ямальского школьника и «невинноубиенных солдатах Вермахта» один из местных депутатов потребовал от властей разобраться с его «выступлением в городе Бундестаг». Иван Ургант после этого рассказал о «поселке городского типа Капитолий и сказочной стране Госдума».