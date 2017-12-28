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Главные новости Ямала
11:06  28 декабря 2017 2

«Жертвы ЕГЭ». В Сети обсуждают карту Ямала с несуществующими городами. ФОТО

Житель Нового Уренгоя не нашел на карте Ямала свой городФото: @polyakovsu

Бывший новоуренгоец выложил в социальной сети Instagram фотографию карты с нанесенным на нее городом Нижний Уренгой. Несуществующий город расположен примерно на том месте, где должен находиться Новый Уренгой. Рассматривая фото, пользователи обнаружили на карте еще одно фейковое поселение — город Дудунка.

Карту России бывший житель Ямала обнаружил в одном из баров города Химки в Московской области, где сейчас работает — там она служит для украшения интерьера. Теперь в ямальских пабликах социальной сети «ВКонтакте» шутят, что где-то должен быть и Великий Уренгой. Одна их пользователей предположила, что авторство карты принадлежит «Химкинским жертвам ЕГЭ».

Ранее соцсети развеселил другой «городской» казус в ЯНАО. После нашумевшей речи ямальского школьника и «невинноубиенных солдатах Вермахта» один из местных депутатов потребовал от властей разобраться с его «выступлением в городе Бундестаг». Иван Ургант после этого рассказал о «поселке городского типа Капитолий и сказочной стране Госдума».

Сергей Мороз
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