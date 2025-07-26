26 июля 2025

NYT: спонсоры Киева все больше разочаровываются в Зеленском

© Служба новостей «URA.RU»
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Спонсоры Украины все больше разочаровываются в Зеленском
Спонсоры Украины все больше разочаровываются в Зеленском Фото:

Западные спонсоры Украины все чаще выражают недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского в отношении антикоррупционных служб. Это негативно отражается на его репутации и может привести к сокращению финансовой помощи, выделяемой Евросоюзо.

«Антикоррупционная политика президента Зеленского уже спровоцировала первые антиправительственные протесты на Украине после начала конфликта. Теперь, похоже, она может стоить стране части иностранной помощи от Европейского Союза, что является явным упреком со стороны блока, некогда верного союзника», — пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Зеленский не стал публично комментировать уменьшение финансовой поддержки. Тем не менее, Украина остро нуждается в финансировании на фоне сокращения помощи со стороны администрации Трампа.

Ранее, в Киеве и Львове прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Позднее Зеленский отозвал спорные изменения.

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Западные спонсоры Украины все чаще выражают недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского в отношении антикоррупционных служб. Это негативно отражается на его репутации и может привести к сокращению финансовой помощи, выделяемой Евросоюзо. «Антикоррупционная политика президента Зеленского уже спровоцировала первые антиправительственные протесты на Украине после начала конфликта. Теперь, похоже, она может стоить стране части иностранной помощи от Европейского Союза, что является явным упреком со стороны блока, некогда верного союзника», — пишет The New York Times. Как отмечает издание, Зеленский не стал публично комментировать уменьшение финансовой поддержки. Тем не менее, Украина остро нуждается в финансировании на фоне сокращения помощи со стороны администрации Трампа. Ранее, в Киеве и Львове прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Позднее Зеленский отозвал спорные изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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