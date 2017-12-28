Самолеты будут вылетать из Тюмени утром и возвращаться вечером
С середины января тюменцы получат больше возможностей вылететь в Минводы, Краснодар и Сочи. Авиакомпания UTair заявила о запуске прямых рейсов из областного центра, которые будут выполняться дважды в неделю.
В Краснодар можно будет улететь в среду и в воскресенье, в Минеральные Воды — в понедельник и субботу, в Сочи — во вторник и пятницу. Расписание аэропорта Рощино пополнится рейсами с 15 января 2018 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиров планируют перевозить на бортах Boeing 737—500. Минимальный тариф без багажа составит 1990 рублей, стандартный — от 3990 рублей.