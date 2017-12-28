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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
16:51  28 декабря 2017 2

Тюменцам станет проще улететь на юг

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолеты будут вылетать из Тюмени утром и возвращаться вечеромФото: Pixabay

С середины января тюменцы получат больше возможностей вылететь в Минводы, Краснодар и Сочи. Авиакомпания UTair заявила о запуске прямых рейсов из областного центра, которые будут выполняться дважды в неделю.

В Краснодар можно будет улететь в среду и в воскресенье, в Минеральные Воды — в понедельник и субботу, в Сочи — во вторник и пятницу. Расписание аэропорта Рощино пополнится рейсами с 15 января 2018 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиров планируют перевозить на бортах Boeing 737—500. Минимальный тариф без багажа составит 1990 рублей, стандартный — от 3990 рублей.

Дарья Казакова
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