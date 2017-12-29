Тюменец Павел Неб получил в преддверии Нового года подарок от президента страны. Фотографию Владимира Путина с его автографом студенту индустриального университета передал главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский. Его, в свою очередь, попросил об этом полпред Игорь Холманских.
В начале декабря молодой человек написал обращение в администрацию президента. Как рассказал сам Павел Неб корреспонденту «URA.RU», он по возможности просил встречи и общей фотографии с Путиным — это его мечта детства. В итоге глава государства одарил тюменца эксклюзивным сувениром.
«Для меня Владимир Владимирович всегда был и остается кумиром, это великий политик. У меня, пятилетнего, родители спрашивали: «Паш, ты когда вырастешь, кем станешь?» Я отвечал: «Путиным!» — поделился воспоминаниями Неб.
Он пояснил, что фотографию продавать или дарить никому не собирается — она стоит дома, на рабочем столе. По мнению студента, такой знак внимания от президента никак не скажется на его отношениях со знакомыми и на итогах сдачи сессии в университете.
Павел Неб — командир студенческого стройотряда «Мастер», общественник, предприниматель и блогер. «Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я хочу выразить огромные слова благодарности за подарок. Вы помогаете осуществить мне мою мечту. Приезжайте к нам в Тюмень, в гости. Будем очень рады вас видеть!» — подписал тюменец фото с вручения президентского подарка в своем профиле в Instagram.
Это не первый случай, когда глава государства посылает презенты своим поклонникам. В начале декабря 2017 года его фото с автографом получила пятиклассница из Перми, а в феврале — ученица четвертого класса из Челябинской области. Некоторым повезло больше: 10-летней девочке из Мурманской области президент подарил шотландского вислоухого котенка, школьник Данила Прилепа из Нефтеюганска (ХМАО) получил золотой iPhone 7, а написавшая стихи «Непобедимый князь Владимир» чеченская ученица — iPhone X.