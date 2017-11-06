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06 ноября 2017
05 ноября 2017
00:56  06 ноября 2017 0

«Непобедимый князь Владимир!» Чеченская школьница написала лучшее стихотворение о Путине и получила iPhone

Жюри единогласно признало стихотворение третьеклассницы лучшимФото: Instagram / kadyrov_95

Ученица третьего класса школы N7 села Бено-Юрт Надтеречного района Чеченской республики стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. В конкурсе, объявленном главой Чечни Рамзаном Кадыровым, приняли участие более трех тысяч человек.

Всего было получено 1745 видеороликов, а также более одной тысячи фотографий, около четырёх тысяч комментариев. Были просмотрены конкурсные публикации 1 213 895 человек, передает Life.

Как сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в сети Instagram, девочка уже получила награду.

«Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит IPhone X, — написал глава республики. — Девочка сказала, что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему Президенту Владимиру Путину!»

Емельяненко написал стихотворение про Путина ради iPhone от Кадырова

Как ранее сообщало «URA.RU», Рамзан Кадыров получил новый IPhone X накануне Дня народного единства. Однако, посоветовавшись с дарителями, глава республики предложил отдать подарок автору лучшего стихотворения о президенте России Владимире Путине.

Евгений Александров
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