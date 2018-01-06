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06 января 2018
14:18  06 января 2018 0

Бузову поклонник изобразил на татуировке в форме «Спартака». «С грудью переборщили». ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова готова стать тренером сборной России по футболуФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова похвасталась в Instagram татуировкой со своим изображением. Ее сделал неизвестный поклонник. На картинке Бузова красуется в форме «Спартака».

«Не зря я болею за „Спартак“. Все складывается. Кстати, мне идет ваша форма, — пишет в соцсети телеведущая. — Ну вот, я и поняла чего мне не хватало для полного счастья — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. Почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России».

Она отметила, что не знает человека, который сделал тату с ее изображением, но ей очень приятно такое внимание. Поклонники Ольги Бузовой, впрочем, оказались разочарованы. «Мне кажется что ничего хуже быть не может (((… С грудью переборщили… Как можно сначала болеть за „Локомотив“, а потом за „Спартак?“», — спрашивают они у певицы.

Бывший муж Ольги Бузовой — полузащитник Дмитрий Тарасов играет за «Локомотив». Певица раньше старалась не пропускать все важные матчи команды.

Нина Калинина
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