Хакеры взломали аккаунт Лопыревой и слили снимок полуголого футболиста. ФОТО

21:21 09 января 2018 0

Модель Виктория Лопырева — посол ЧМ-2018 и аспирантка спортивной программы ФИФА ФОТО: Виктория Лопырева, Instagram

В Instagram посла чемпионата мира по футболу — модели Виктории Лопыревой — появились откровенные фото из личного архива футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева. На снимках спортсмен предстал на пару с полуобнаженной женой.

Помимо снимка Мамаева с супругой ленту Лопыревой пополнило их домашнее видео. Позже на странице модели появилось заявление о взломе ее аккауна хакерами. Сейчас порочащие снимки удалены, страница восстановлена.

Ранее киберпреступники обнародовали личные снимки семьи Мамаева. В Сеть слили откровенное фото Павла с женой, напоминает Life.ru.