Хакеры взломали аккаунт Лопыревой и слили снимок полуголого футболиста. ФОТО

Модель Виктория Лопырева — посол ЧМ-2018 и аспирантка спортивной программы ФИФА
В Instagram посла чемпионата мира по футболу — модели Виктории Лопыревой — появились откровенные фото из личного архива футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева. На снимках спортсмен предстал на пару с полуобнаженной женой.
Помимо снимка Мамаева с супругой ленту Лопыревой пополнило их домашнее видео. Позже на странице модели появилось заявление о взломе ее аккауна хакерами. Сейчас порочащие снимки удалены, страница восстановлена.
Ранее киберпреступники обнародовали личные снимки семьи Мамаева. В Сеть слили откровенное фото Павла с женой, напоминает Life.ru.
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