Энергетики Ямала встретили Новый год без аварий

В центре и в отдаленных поселках Ямало-Ненецкого автономного округа в новогодние праздники электроснабжение осуществлялось бесперебойно. Энергетики АО «Ямалкоммунэнерго», дежурившие в усиленном режиме, отчитались о проделанной работе.
Как отметили в компании, аварийно-ремонтные бригады и оперативный персонал несли круглосуточное дежурство. Год начался спокойно, аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения не зафиксировано. По сравнению с предыдущим годом, вдвое снизилось количество технологических отказов, а оперативность реагирования выросла.
Связано это прежде всего со своевременно принятыми компанией мерами при подготовке к осенне-зимнему периоду: выполнением плановых ремонтов электрогенерирующего и котельного оборудования, приобретением резервных источников питания, капитальным ремонтом линий электропередач и сетей отопления, модернизацией и вводом новых объектов тепло- и электроснабжения.