{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
19:06  12 января 2018 0

Ямальскую Сабетту признали лучшей среди российских портов

Клипарт, сабетта
Морской порт Сабетта наращивает грузооборот впечатляющими темпамиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Самый молодой морской порт России стал абсолютным лидером по росту грузооборота в минувшем году. Речь идет о Сабетте — океанском экспортном терминале проекта «Ямал-СПГ».

За 2017 год ямальский порт, откуда в декабре начались экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ), нарастил перевалку на 280,7% — с 2,8 до почти 8 млн тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. В первую пятерку рейтинга также вошли такие порты, как Кандалакша (Арктика), Зарубино (Дальний Восток), Невельск и Шахтерск (Сахалин).

Отметим, что грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2017 году составил больше 74 млн тонн (+ 49,1%), из них объём перевалки сухих грузов — 29 млн тонн (+ 9,5%), а наливных — 45 млн тонн (+ 94,5%).

Ранее «URA.RU» сообщало о результатах первого месяца работы нового завода в рамках проекта «Ямал СПГ». За этот период он отправил к заказчикам уже 4 танкера-газовоза и в 2018 году планирует выйти на уровень производства сжиженного газа в 11 млн тонн.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров