Ямальскую Сабетту признали лучшей среди российских портов

Самый молодой морской порт России стал абсолютным лидером по росту грузооборота в минувшем году. Речь идет о Сабетте — океанском экспортном терминале проекта «Ямал-СПГ».
За 2017 год ямальский порт, откуда в декабре начались экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ), нарастил перевалку на 280,7% — с 2,8 до почти 8 млн тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. В первую пятерку рейтинга также вошли такие порты, как Кандалакша (Арктика), Зарубино (Дальний Восток), Невельск и Шахтерск (Сахалин).
Отметим, что грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2017 году составил больше 74 млн тонн (+ 49,1%), из них объём перевалки сухих грузов — 29 млн тонн (+ 9,5%), а наливных — 45 млн тонн (+ 94,5%).
Ранее «URA.RU» сообщало о результатах первого месяца работы нового завода в рамках проекта «Ямал СПГ». За этот период он отправил к заказчикам уже 4 танкера-газовоза и в 2018 году планирует выйти на уровень производства сжиженного газа в 11 млн тонн.