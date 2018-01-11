Новый завод на Ямале с момента запуска первой очереди отгрузил уже 4 танкера-газовоза общим весом почти 300 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ). В европейских портах уже оставили свой груз все три ледокольных танкера-газовоза типа YAMALMAX. Первый танкер, загрузке которого дал старт президент РФ Владимир Путин, доставляет уже вторую партию сжиженного природного газа в Европу.
Танкер Christophe de Margerie («Кристоф де Маржери») снова будет разгружаться в Великобритании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. Скорее всего, груз СПГ, который доставляет судно, на этот раз из английского порта Milford Haven опять пойдет в США, где в последние недели цена газа на спотовом рынке выросла в несколько десятков раз. Сейчас под загрузку в ямальский порт Сабетта возвращается танкер «Борис Вилькицкий», который выгрузил СПГ в порту Роттердама (Нидерланды). А «Федор Литке» стоит под разгрузкой в порту французской Бретани.
Все движения газовозов между Ямалом и Европой отслеживает онлайн система мониторинга судов marinetraffic.com. Как пошутил сегодня, 11 января, телеграм-канал LNG Channel:
«В России этой зимой появился новый вид спорта: LNG-споттинг. Состоит он (как и большинство народных видов спорта) в лежании на диване и наблюдении по треккерам за танкерами, идущими с ямальским СПГ из Сабетты».
Как рассказал «URA.RU» пресс-секретарь председателя правления НОВАТЭКа Юрий Мелихов, до конца этого года консорциум ожидает ввод в эксплуатацию еще пяти танкеров-газовозов такого же типа. Еще три будут поставлены на линию в 2019 году, остальные в 2020-м. Всего, по плану, корейская верфь построит для нужд «Ямал СПГ» 15 газовозов ледокольного класса Arc7.
Также пресс-секретарь компании в беседе с корреспондентом агентства сказал, что вторая очередь завода «Ямал СПГ» должна быть сдана досрочно. Об этом недавно заявил председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Это значит, что завод выйдет на уровень производства сжиженного газа в 11 млн тонн уже в 2018 году. Ранее газовики планировали завершить вторую очередь лишь в декабре 2018 года.
«Ямал СПГ» принадлежит ПАО «НОВАТЭК» на 50,1%, по 20% акционерного капитала владеют французский нефтегазовый гигант Total и китайский государственный нефтяной концерн CNPC. Еще 9,9% принадлежит китайскому инвестфонду «Шелковый путь». По заявлению руководства компании НОВАТЭК, порядка 97% всего объема выпускаемого СПГ на ямальском заводе законтрактовано на 15 лет вперед.