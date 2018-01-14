Житель Тюмени получил чек на 350 рублей за то, что оставил свой автомобиль на парковке аэропорта Рощино всего на семь минут. Когда мужчина рассказал об этом в соцсети, выяснилось, что не он один совершил такую ошибку.
«Штрафстоянки отдыхают по сравнению с ценами на парковке в аэропорту Рощино. За 7 минут 350 руб», — написал уралец в группе «ЧС Тюмень» и опубликовал фотографию чека.
Запись набрала более 200 «лайков», тюменцы поддержали мужчину в комментариях. «Никогда не ставьте там машину, мы тоже попали однажды на не плохую сумму», — призналась Дана Васильева. «В Рощино вообще жесть за шлагбаум заедешь как в формулу-1 попадаешь, каждая секунда на счету», — добавил Mitya Mitriev. «Там земля дорогая)))», — пошутил Виталий Кужель.
При этом часть автомобилистов указали на ошибку уральца: он оставил машину на парковке, расположенной с правой стороны перед въездом на привокзальную площадь. На этой территории находится суточная парковка, стоимость размещения на которой составляет 350 рублей.
На привокзальной площади расположена и краткосрочная платная парковка, где первые 15 минут для автовладельца являются бесплатными. Нахождение на ней свыше этого времени обойдется в 200 рублей в час.