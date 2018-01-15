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15 января 2018
Главные новости 
15:25  15 января 2018 1

Уральская жена Игоря Николаева чуть не родила в такси

Дочь Вероника — долгожданный ребенок в семьеФото: Юлия Проскурякова, Instagram

Жена певца Игоря Николаева, екатеринбурженка Юлия Проскурякова, чуть не родила в такси в Латвии. В программе «Когда все дома» на канале «Россия 1» женщина рассказала об экстренных родах, которые произошли чуть больше двух лет назад.

Дочь Вероника — долгожданный ребенок в звездной семье. Когда Юлия забеременела, врач посоветовал ей на время уехать в тихое и спокойное место подальше от пристального внимания окружающих, сообщает Star Hit. Выбор супруги композитора пал на латвийский курорт, а именно — Юрмалу, где у семьи есть большой двухэтажный дом. Юлия собиралась рожать в Москве, но у ее дочери были другие планы.

«Однажды ночью у меня начались схватки… Слава Богу, мама была рядом, мы вызвали такси, едем. А вы знаете этот латышский темперамент. Я говорю водителю: „У меня уже воды отошли. Можно чуть побыстрее?“ А он так медленно-медленно тянет: „Не волнуйтесь, у меня в машине уже пять раз рожали“», — рассказала Проскурякова. Отмечается, что новорожденная появилась на свет на две недели раньше положенного, однако Вероника быстро набрала вес. Сейчас девочке уже два года и три месяца, она неплохо говорит.

Ранее «URA.RU» писало, как поклонники Юлии Проскуряковой раскритиковали ее новый образ в Сети — артистка сменила прическу и стиль в одежде. Пользователи сравнили смену имиджа с превращением 35-летней молодой и красивой женщины в «бабушку».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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