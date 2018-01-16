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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
17:24  16 января 2018 11

«В разы дешевле себестоимости». В Кургане продают коттедж с сосновым бором по беспрецедентной цене. ФОТО

Роскошный дом с сосновым бором хозяин готов отдать за 50 млн рублейAvito.ru

В пригороде Кургана продается коттедж площадью 1283,9 кв. метра на участке 70 соток в поселке Гренада. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. Владелец готов отдать недвижимость за 50 млн рублей, отмечая, что это «в разы дешевле себестоимости».

В описании говорится, что дом построен по индивидуальному строительному и дизайнерскому проекту: «Все из дорогих, эксклюзивных материалов, наружная отделка японскими панелями. Большой бассейн, хамам, сауна, панорамные окна изготовлены по индивидуальному заказу в Германии, гараж на несколько машин с двумя автоматическими воротами…». С «реальным покупателем» владелец готов поторговаться. Продажу дома объясняет отъездом.

Продавец с именем Николай заявил: «Если хотите купить, будем разговаривать, все остальное мне не интересно».

Столь шикарная недвижимость редко появляется в продаже в Кургане. Курганские риелторы затруднились оценить недвижимость по объявлению. «Сказать очень трудно, учитывая, что фото только одно. Аналогов нет для сравнения, а в практике таких сумм не было, — отметил вице-президент Гильдии риелторов Курганской области Николай Широков в разговоре с корреспондентом «URA.RU». По его словам, за сумму свыше 10 млн рублей продавали базы отдыха с большими квадратами и земельным участком. Коттеджи продаются в Кургане в основном до 5 млн рублей, чаще продают более скромные дома до 3,5 млн рублей. В то же время на Avito можно найти коттеджи за 18 и 25 миллионов рублей, но значительно меньше по площади.

Анна Бояркина
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