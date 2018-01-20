На Ямале из-за сильных морозов страдают не только люди, но и техника. Транспорт, особенно на дизельном топливе, не справляется с экстремальными температурами. Водители вынуждены бросать заглохшие автомобиле на обочинах дорог.
Повышенные меры безопасности принимаются на зимниках: автомобилистов не пускают на временные дороги по одному, только по две-три машины. В настоящее время по зимнику Салехард—Надым могут двигаться полноприводные автомобили весом до 10 тонн в колонне не менее двух машин; по зимнику Уренгой—Красноселькуп — транспортные средства массой до 30 тонн в колонне по три машины. Движение по зимникам Лабытнанги—Войкары и Мужи—Азовы—Теги разрешено полноприводным автомобилям массой до 20 тонн, сообщает ИА «СеверПресс».
Ранее из-за сильных морозов пассажирский самолет не смог сесть в аэропорту Надыма и ушел на запасной аэродром в Салехарде.