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17 января 2018
19:18  20 января 2018 0

Желающих похудеть тюменцев травили промышленным красителем

Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., таблетки, лекарства, медикаменты, триазавирин
Опасное вещество продавалось под видом средства для похуденияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор предостерег жителей Тюмени от покупки опасного «жиросжигательного» препарата, который широко рекламируется в социальных сетях и интернет-магазинах. Продукт, содержащий динитрофенол (DNP), в действительности используется при производстве красителей для дерева и тканей.

Препарат DNP рекламируется в социальных сетях как средство для быстрого похудения, пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Продавцы предлагали приобрести смертельно опасное вещество под видом биологически активной добавки (БАД). При этом препарат не проходил никаких фармакологических испытаний и не был разрешен к продаже.

Надзорное ведомство уже заблокировало ресурсы, промышлявшие DNP. Всем, кто успел закупить опасное средство для сжигания жира, рекомендуется позвонить на горячую линию Роспотребнадзора.

Сергей Макеев
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