Роспотребнадзор предостерег жителей Тюмени от покупки опасного «жиросжигательного» препарата, который широко рекламируется в социальных сетях и интернет-магазинах. Продукт, содержащий динитрофенол (DNP), в действительности используется при производстве красителей для дерева и тканей.
Препарат DNP рекламируется в социальных сетях как средство для быстрого похудения, пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Продавцы предлагали приобрести смертельно опасное вещество под видом биологически активной добавки (БАД). При этом препарат не проходил никаких фармакологических испытаний и не был разрешен к продаже.
Надзорное ведомство уже заблокировало ресурсы, промышлявшие DNP. Всем, кто успел закупить опасное средство для сжигания жира, рекомендуется позвонить на горячую линию Роспотребнадзора.