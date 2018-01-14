{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
Главные новости Москвы
06:07  14 января 2018 4

Популярный жиросжигатель оказался препаратом для пропитки древесины и тканей

Цена на «самый крутой жиросжигатель» колеблется от 1000 до 2000 рублей за упаковкуФото: социальные сети

Жиросжигающий препарат DNP, активно рекламирующийся в последнее время в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях, содержатся опасные для человека вещества. В частности, речь идет о 2,4-динитрофеноле: он используется при изготовлении красителей для пропитки дерева и тканей.

Как сообщает Nation News со ссылкой на представителей Роспотребнадзора, данное вещество не предназначено для приема внутрь и является опасным для здоровья. Препарат, продаваемый под маркой DNPв России не зарегистрирован и в качестве пищевого продукта к обороту не разрешен к обороту.

Представители ведомства вынуждены были обратить внимание на DNP так как поступила информация из Велибритании: там было зафиксировано несколько случаев отравления 2,4-динитрофенолом, передает «Эхо Москвы». Как следует из сообщений Роспотребнадзора, сейчас принимаются все возможные меры к пресечению оборота DNP. В ведомстве призывают не приобретать жиросжигатель, либо, если он уже куплен, не принимать его внутрь.

Отметим, при тяжелых формах отравления DNP наряду с резкой потерей веса (до 20%) у пострадавших наблюдается высокая температура; тахикардия; образование катаракты, некрозы тканей, паралич и тяжелое повреждение сердца, почек, печени и легких, вплоть до летального исхода.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров