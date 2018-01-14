Жиросжигающий препарат DNP, активно рекламирующийся в последнее время в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях, содержатся опасные для человека вещества. В частности, речь идет о 2,4-динитрофеноле: он используется при изготовлении красителей для пропитки дерева и тканей.
Как сообщает Nation News со ссылкой на представителей Роспотребнадзора, данное вещество не предназначено для приема внутрь и является опасным для здоровья. Препарат, продаваемый под маркой DNPв России не зарегистрирован и в качестве пищевого продукта к обороту не разрешен к обороту.
Представители ведомства вынуждены были обратить внимание на DNP так как поступила информация из Велибритании: там было зафиксировано несколько случаев отравления 2,4-динитрофенолом, передает «Эхо Москвы». Как следует из сообщений Роспотребнадзора, сейчас принимаются все возможные меры к пресечению оборота DNP. В ведомстве призывают не приобретать жиросжигатель, либо, если он уже куплен, не принимать его внутрь.
Отметим, при тяжелых формах отравления DNP наряду с резкой потерей веса (до 20%) у пострадавших наблюдается высокая температура; тахикардия; образование катаракты, некрозы тканей, паралич и тяжелое повреждение сердца, почек, печени и легких, вплоть до летального исхода.