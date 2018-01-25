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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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Главные новости Тюменской области
11:20  25 января 2018 7

В топе регионов, где выросли доходы населения, оказался только один из УрФО. Главный лидер — Крым

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В Тюменской области доходы жителей выросли на 1,2%Фото: depositphotos.com © URA.RU
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Тюменская область оказалась в списке регионов, где реальные доходы населения показали рост. Увеличение произошло, несмотря на общий спад денежных доходов в стране, отмечают эксперты Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

В мониторинге «Социально-экономическое развитие и состояние бюджетов регионов в 2017 году» представлен рост реальных доходов населения в 16 регионах. Больше всего выросли заработки у жителей Крыма (14,2%). Меньше — в Кабардино-Балкарии (5%), Амурской области (4,2%), Ингушетии (3,9 процента), на Алтае (3,7 процента) и Тюменской области (1,2%). Все цифры основаны на статистике Росстата.

В этом рейтинге преобладают высокодотационные и слаборазвитые регионы. «У этого феномена три причины. Во-первых, в слаборазвитых регионах среди занятых повышенная доля бюджетников, а зарплаты у них растут быстрее для выполнения „майских указов“ президента. Во-вторых, этим регионам не снижали объем трансфертов, жалели, в-третьих, сказалось качество измерений: в таких регионах распространена торговля на открытых рынках, учесть которую сложно, в неформальном секторе заработки рассчитываются методом статистических дооценок и могут завышаться», — приводит слова главного научного сотрудника лаборатории исследований демографии РАНХиГС Натальи Зубаревич «Независимая газета».

Согласно мониторингу, социально-экономическое положение регионов в 2017 году несколько улучшилось по сравнению с 2016 годом. В большинстве из них продолжался рост промышленности, в половине регионов выросли инвестиции. Сохраняется низкий уровень безработицы. Однако доходы населения, как и жилищное строительство, сокращались в большинстве регионов. Отрыв Москвы по доходам бюджета от остальных регионов нарастает.

«URA.RU» сообщало, что правительство России выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетных учреждений в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. Средства пойдут на исполнение «майских указов» президента.

Ольга Дудорова
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