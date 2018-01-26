На Ямале откроют отделение пластической хирургии

На базе окружного перинатального центра в Ноябрьске планируют открыть отделение пластической хирургии. Об этом стало известно на встрече врачей городской ЦГБ с журналистами. Планируется, что эстетическая хирургия и пластика гинекологического профиля станут основным направлением нового отделения.
Пластические операции проводятся в Ноябрьском ЦГБ уже с 2015 года. За это время хирург Георгий Фурсов провел порядка 800 операций, среди которых ринопластика (исправление носа), блефаропластика (устранение морщин, мешков под глазами, нависания верхних век), мастопексия и маммопластика (корректировка груди).
Ноябрьская городская больница уже получила лицензию и готова расширить спектр хирургического вмешательства при помощи пластической коррекции. Работу нового отделения собираются укрепить новыми кадрами. В Ноябрьске ждут еще как минимум одного специалиста в области пластической хирургии, специализирующегося по гинекологической пластике.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» пластический хирург Ноябрьской ЦГБ Георгий Фурсов рассказал о том, что для создания отделения нужно пригласить еще специалистов со стороны. Учреждению нужны хирурги и анестезиологи. Пока они не появятся в городе, говорить об открытии собственного отделения рано.