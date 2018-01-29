Росгвардия после поножовщин вызвала «на ковер» ЧОПы и представителей школ в Тюмени

После волны кровавых инцидентов в школах Перми, Челябинска и Улан-Уде Росгвардия провела совещание с образовательными организациями и ЧОПами в Тюмени. Речь шла об обеспечении безопасности.
На совещании участники обсудили антитеррористическую защищенность школ и других учреждений образования, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области. Особое внимание рекомендовали уделять наличию автоматических охранно-пожарных систем и видеонаблюдения, инженерно-технических защитных сооружений и профессиональной охраны.
Кроме того, присутствующим напомнили порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Планируется регулярно проводить совместные тренировки по отработке слаженности действий при разного рода угрозах.
Напомним, что 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы. 17 января во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область) один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки. 19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коклейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.
Отметим, депутаты Госдумы уже предложили разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных учреждений. В результате в России могут появиться специальные охранные предприятия, которые станут заниматься исключительно безопасностью школ.