15:49 23 января 2018 0

Поножовщина в пермской школе спровоцировала ряд нападений по всей стране Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В школах Челябинска усилят меры безопасности. После серии нападений в Перми и Улан-Удэ особое внимание будет уделено охране и технической оснащенности учебных заведений, а также психологической защите учащихся.

В каждой школе Южного Урала полиция предложила ввести должность заместителя директора по безопасности. «Он будет работать с педагогами, собирая общую информацию и, в случае необходимости, оперативно реагировать и привлекать правоохранительные органы», — рассказал 1obl.ru заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергей Абдувалеев.

Напомним, 17 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на младшеклассников и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.

На следующий день, 18 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область) один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки.

19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коклейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.