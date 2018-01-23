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23 января 2018
15:49  23 января 2018 0

В школах Челябинска усиливают безопасность после череды кровавых ЧП

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, реанимация, школа 127, скорая помощь
Поножовщина в пермской школе спровоцировала ряд нападений по всей странеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В школах Челябинска усилят меры безопасности. После серии нападений в Перми и Улан-Удэ особое внимание будет уделено охране и технической оснащенности учебных заведений, а также психологической защите учащихся.

В каждой школе Южного Урала полиция предложила ввести должность заместителя директора по безопасности. «Он будет работать с педагогами, собирая общую информацию и, в случае необходимости, оперативно реагировать и привлекать правоохранительные органы», — рассказал 1obl.ru заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергей Абдувалеев.

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Напомним, 17 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на младшеклассников и их учительницу. Пострадали 15 человек. Организаторов поножовщины арестовали, им грозит до 7 лет тюрьмы.

На следующий день, 18 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область) один девятиклассник ранил ножом другого. Школьные камеры засняли момент потасовки.

19 января в Бурятии, в школе Улан-Удэ, старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коклейля Молотова». Ранены пятеро детей и учительница. Как вспоминает педагог, подросток с топором рубил детей, пытавшихся выбежать из горящего класса.

Рита Теркина
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