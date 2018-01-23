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23 января 2018
22 января 2018
04:59  23 января 2018 0

В России появятся специальные «школьные» ЧОПы

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, охрана, цербер, охранное предприятие, охранник
После ЧП в школах Перми и Бурятии доверить охрану детей хотят специализированным ЧОПамФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных учреждений предложили депутаты Государственной думы РФ. В результате в России могут появиться специальные охранные предприятия, которые станут заниматься исключительно безопасностью школ.

Как сообщают «Известия», сейчас в профильном комитете парламента обсуждается возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально-важных объектов, в том числе школ. Ожидается, что к обсуждению будут приглашены представители МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, а также эксперты их охранных объединений.

По информации издания, заняться вопросами безопасности школ депутатов подтолкнули события в Перми и Бурятии: там в одном случае злоумышленники оказались в здании учебного заведения, не имея специальных пропусков, в другом — проход и вовсе контролировался вахтершей.

Стоит отметить, что профессиональный стандарт охранника школы был утвержден Минтруда РФ еще в 2015 году, однако он носит не обязательный, а рекомендательный характер, и действует лишь на территории Москвы.Между тем, по словам зампереда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, даже местное применение профстнадарта приносить результат.

«Буквально на прошлой неделе в одной из школ ЮЗАО охранник обнаружил у школьника в рюкзаке холодное оружие и патроны, — прокомментировал депутат ситуацию. — Этим случаем занимаются органы правопорядка, и никакой трагедии не произошло. А в других регионах мы видим примеры, когда охранник при возникновении ЧП даже тревожную кнопку не нажал».

При этом еще в прошлом году вышло постановление правительства РФ об усилении требований по антитеррористической защищенности. Там сказано, что школы в целях обеспечения безопасности должны заключать договоры с ЧОПами. Введение обязательного профстандарта приведет к тому, что выиграть конкурс и заключить договор на охрану школы смогут только профессиональные охранные организации со специально подготовленным персоналом.

Евгений Александров
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