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27 января 2018
26 января 2018
00:47  27 января 2018 0

В СКР нападения в российских школах связали с халатностью

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР напомнил о необходимости давать правовую оценку бездействию тех, кто отвечает за безопасность учебных заведенийФото: Официальный сайт президента РФ
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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Нападения, которые имели место в российских школах, являются следствием халатности и нарушения правил безопасности. Такое мнение было озвучено главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в ходе совещания, которое состоялось в пятницу, 26 января, в Санкт-Петербурге.

Трагические последствия, имевшие место в Перми и Бурятии, «зачастую являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надёжной безопасности в учебных заведениях», отметил председатель СКР, выступая перед участниками совещания. По словам Бастрыкина, для принятия процессуального решения в обязательном порядке должна даваться правовая оценка бездействию должностных лиц, которые должны отвечать за безопасность в учебных заведениях.

Напомним, трагические инциденты имели место 15 января в Перми и 19 января в Бурятии. Как писало URA.RU, ранее в СКР нападения называли спланированными попытками убийства.

Евгений Александров
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