Первое заседание ямальского Заксобрание назначено на 15 февраля. Парламентарии уже утвердили проект повестки грядущей встречи. Пока в ней всего 12 вопросов, в том числе подведение итогов работы в прошлом году, а также назначение регионального омбудсмена и нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО.
Один из первых вопросов повестки заседания — назначение уполномоченного по защите прав человека. Интриги в этом вопросе нет. Ранее источники агентства уже сообщали, что на своем посту еще на одну пятилетку останется Анатолий Сак.
Интереснее другое назначение, которого пока в публичном проекте повестки нет. Депутаты должны назвать нового уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что на место есть несколько кандидатов, однако оно должно достаться Владимиру Зыкову. Сейчас он работает советником губернатора Ямала по особо важным вопросам. Ранее пост бизнес-омбудсмена на Ямале занимал Дмитрий Бавдурный, который после публичного скандала спешно ушел в отпуск и подал в отставку.
В остальном повестка грядущего заседания традиционна для первой встречи в году. Спикер парламента Сергей Ямкин должен выступить с докладом о итогах работы в 2017 году и планах на 2018-й. Будут рассмотрены несколько поправок в региональное законодательство, которые носят в основном технический характер. Повестка не окончательна. До заседания она может дополнится еще рядом вопросов.