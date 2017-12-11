На Ямале переизберут уполномоченного по защите прав человека

На Ямале планируют утвердить в качестве кандидата на должность уполномоченного по защите прав человека действующего омбудсмена Анатолия Сака. Пятилетний срок его полномочий истекает 9 января 2018 года. Региональный парламент намерен продлить его службу еще на пятилетку.
В пресс-службе ямальского Заксобрания «URA.RU» сообщили, что Анатолия Сака выдвинули на продление полномочий полпреда по правам человека в регионе. Кандидатура была представлена и утверждена парламентариями на заседании совета Заксобрания 7 ноября. Сейчас она проходит согласование у федерального омбудсмена.
Вопрос о изменениях в закон «Об уполномоченном по правам человека в ЯНАО» вынесен на декабрьское заседание ямальского парламента. Согласно поправкам официально утвердить кандидата на должность они смогут в течение 45 дней с момента истечения прошлого срока.
Сам Анатолий Сак в разговоре с журналистом «URA.RU» отказался комментировать свое выдвижение на еще один срок.
Напомним, в сентябре депутаты продлили на пять лет полномочия детского омбудсмена Виталия Орешкина. А уполномоченный по защите прав предпринимателей Дмитрий Бавдурный после скандала покинул пост. Ожидается, что его в скором времени займет действующий советник губернатора Ямала Владимир Зыков.