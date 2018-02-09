В Тобольске обнаружили лесного зверя. То, как он прятался от людей в щели под магазином, засняли местные жители и поделились видео в соцсети. Пользователи предположили, что это пушистое животное может быть лаской, соболем или горностаем, и отметили его милый внешний вид.
«Прелесть… Отличный зверек… Его домой бы себе да покушать дать)», — прокомментировали подписчики группы «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]». Однако многие подчеркнули сущность хищника. «Что бы ты ей дал покушать)? Она бы всех домашних питомцев уложила, зверь еще тот, внешность обманчива… Она добычу, во много раз превосходящую ее по весу, убивает… Курицу душит на раз… Лошадей даже валит влегкую… Видимо, кризис и их коснулся тоже, в лесу нечего поесть, в город бегут. А вот у кого куры и лошади, тем нелегко придется, если такой зверек на хозяйство кинется», — предупреждают пользователи.
Как ранее сообщало «URA.RU», ямалец снял на камеру норку, пытавшуюся утащить щуку, которая в два раза больше нее самой. Автора видео насмешил хищный зверек, а вот пользователи Сети осудили мужчину.