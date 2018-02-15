Тюменец требует урезать зарплату депутатов с 300 до 42 тысяч

14:37 15 февраля 2018 48

На зарплаты депутатов Тюменской областной думы в бюджете 2016 года было предусмотрено 214 миллионов рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменец разместил на портале www.change.org петицию с требованием сократить зарплату депутатам Тюменской облдумы до средней зарплаты простых тюменцев. «Предлагаем внести поправки в закон Тюменской области „О статусе депутата Тюменской областной Думы“ о снижении размеров оплаты труда депутатов на освобожденной основе до 42 500 рублей в месяц. Это составляет 5 размеров минимальной заработной платы по Тюменской области в 2017 году и повлечет ощутимую экономию средств бюджета региона», — требует общественник.

«По большому счету львиная доля депутатов — люди не средние», сказал Сергей Корепанов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Как пояснил автор петиции Максим Карпиков, создать обращение к общественности его заставило заявление спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова о том, что «депутаты — люди не средние», поэтому они и получают высокую зарплату — в среднем 300 тыс. рублей в месяц.

«По большому счету львиная доля депутатов — люди не средние. Большинство имеют не одно высшее образование, ученые степени, колоссальный опыт руководящей работы. Например, я с 1975 года все время был первым руководителем», —заявил Корепанов, отвечая на вопрос РБК Тюмень.

В петиции Карпиков отметил, что доход самого Корепанова серьезно превышает даже среднюю зарплату депутата. Так, по данным деклараций, поданных депутатами за 2016 год, доход председателя Тюменской областной Думы составляет 14 619 903,60 рублей, что примерно равно 1, 218 млн рублей в месяц. Второе место в рейтинге доходов занял первый заместитель председателя Андрей Викторович Артюхов с 14 295 935,21 рублей за год. Не отстают от членов «Единой России» и представители оппозиционных партий. Лидер «Справедливой России» Владимир Пискайкин заработал за год 11,8 млн рублей, а локальный вождь либерал-демократов Глеб Трубин — 5,5 млн рублей, столько же получила и Тамара Казанцева, лидер тюменских коммунистов.

Во время подготовки петиции Максим Карпиков отправил запросы во фракции облдумы с просьбой пояснить, какие меры принимались депутатами по сокращению расходов бюджета Тюменской области на содержание депутатского корпуса. Также Карпиков попросил депутатов принять решение о сокращении зарплаты законотворцам до 42000 рублей в месяц. Ряд депутатов (ответы имеются в распоряжении редакции) ответил, что вопросы о сокращении бюджетных средств на содержание депутатского корпуса рассматриваются и после доскональной проработки будут представлены на рассмотрение комиссий. Однако депутат Владимир Пискайкин отметил, что размер оплаты труда депутатов и других работников облдумы устанавливается ее председателем в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами, соответственно, депутатский корпус повлиять на данный вопрос не может.

На основании полученных ответов Карпиков сделал вывод, что депутаты не готовы сокращать себе зарплату, а также о том, что депутатские фракции фактически не работают: «Я обращался к руководителям фракций, которые обязаны вести законодательную работу, но ответы даны на бланках депутатов, значит, фракции не работают и зарплаты сокращать себе не хотят», — сообщил общественник «URA.RU». На момент подготовки материала петицию подписало около 1000 человек.