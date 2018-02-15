«Нефтегазовые генералы» пропустили «траурное» заседание ямальского парламента

16:01 15 февраля 2018 0

Парламентарии Ямала начали первое в этом году заседание с минуты молчания Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Первое в этом году заедание ямальские парламентарии начали с минуты молчания. Так они почти память скончавшегося накануне коллеги, первого губернатора Ямала Льва Баяндина. Заместитель председателя Заксобрания Сергей Харючи напомнил, что Баяндин многие годы жизни посвятил региону. Начинал трудиться в исполкоме Пуровского района. А с 1990 по 1991 год он был председателем ямальского совета народных депутатов. Сергей Харючи, к слову, один из немногих ямальских политиков, кто работал еще во времена Баяндина и до сих пор находится на службе.

Заедание ямальского парламента в этот раз отметилось массовой неявкой «нефтегазовых генералов». Спикер парламента Сергей Ямкин объявил, что из 22 депутатов на заседание пришло 16. Кворум для проведения имелся. Все 6 отсутствующих — представители компаний ТЭК. Единственный представитель отрасли на заседании — это новичок Заксобрания, избранный в сентябре прошлого года директор «Тернефтегаза» Василий Степанов. Интересно, что второй новичок, директор «Газпром Добычи Уренгой» Александр Корякин, с момента избрания был на заседании всего один раз в декабре.

Дальше заседание продолжилось уже в рабочей обстановке. В повестке было 36 вопросов. Большая их часть была посвящена приведению региональных актов в соответствие с федеральным законодательством.

Из важного — парламентарии внесли изменения в бюджет региона на 2018 год. Доходная и расходная его части увеличились на 118 миллионов рублей за счет поступлений из федерального бюджета, которые пойдут на разные социальные выплаты. Бюджет региона остался бездефицитным.

Так же парламентарии назначили нового уполномоченного по правам человека на Ямале. Как и прогнозировали источники «URA.RU» на посту остался Анатолий Сак. Срок его полномочий продлен еще на пятилетку.

Ирина Пряженникова осталась на посту заместителя председателя счетной палаты Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Еще одно назначение — депутаты утвердили кандидатуру на должность заместителя председателя региональной счетной палаты. И тут никаких неожиданностей не произошло. Уже более десяти лет это место занимает Ирина Пряженникова. Она считается протеже председателя СП Владимира Свидлова.

Повестку заседания депутаты рассматривали достаточно быстро. Последний десяток вопросов решили почти «на автомате». Они даже не стали делать перерыв, который положен им каждые полтора часа работы.

Парламентарии спешили закончить, чтобы успеть на еще одно важное мероприятие. Практически через дорогу от зала заседаний, на площади Победы, проходил митинг в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. Сразу после заседания часть политиков поспешила туда, чтобы возложить цветы к мемориалу павших солдат.