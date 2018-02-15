На Ямале выбрали уполномоченного по правам человека

Во время пленарного заседания депутаты окружного парламента ЯНАО утвердили Анатолия Сака на новый пятилетний срок в должности уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Его кандидатуру уже согласовали с омбудсменом по правам человека в России Татьяной Москальковой. Сразу после тайного голосования его привели к присяге.
«Мы убедились в его компетентности и человечности. Важно, чтобы эта работа продолжалась также профессионально и на высоком уровне, чтобы ямальцы могли чувствовать себя уверенно и знали, что есть орган, который всегда защитит их права и свободы», — передает корреспондент «URA.RU» слова зампреда Законодательного собрания округа Сергей Харючи.
Анатолий Сак накануне подвел итоги пяти лет своей работы. «За пятилетний период институт уполномоченного успешно прошел период становления. В мой адрес поступило свыше 1500 только письменных обращений граждан, проживающих на территории автономного округа и в других регионах страны, а также иностранных граждан. Восстановлено более 150 нарушенных конституционных прав граждан: права на жилище, на труд, на пенсионное обеспечение и другие», — заметил омбудсмен.
По его словам, в регионе остается множество проблем, к примеру, к концу 2017 года более 8000 человек остались без зарплаты. «Для решения этой проблемы органами власти автономного округа совместно с надзорными ведомствами была проведена значительная работа, в результате которой удалось вернуть гражданам более 3 млрд рублей задолженности по заработной плате», — указал Сак.
Ранее сообщалось, что ямальские депутаты назначат двух новых высокопоставленных чиновников на первом заседании Заксобрания 15 февраля. Всего в ходе совещания планировалось обсудить 12 опросов, в том числе переизбрание омбудсмена по правам человека.