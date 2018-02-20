После кражи 13 млн рублей у жены тюменского экс-губернатора завели уголовное дело

После кражи денежных средств у Галины Рокецкой, жены бывшего тюменского губернатора Леонида Рокецкого, заведено уголовное дело. В воровстве изначально подозревалась домработница, которая могла изготовить для этого копии ключей от домашнего сейфа.
Деньги Галины Рокецкой на сумму почти 13 млн рублей исчезли в период с марта 2014 по сентябрь 2016 года из ее московской квартиры, пишет telegram-канал «Опер слил» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предполагается, что хищение совершила домработница Рокецкой, которая затем скрылась. Как ранее сообщало «URA.RU», интернет-пользователи с сочувствием прокомментировали возможную причастность к краже домработницы и даже назвали ее «Робин Гудом со шваброй».
Галина Рокецкая состоит в браке с бывшим губернатором Тюменской области с 1969 года. С 1990 года она активно занимается страховым и банковским бизнесом, а в 1996 году возглавила «Тюменский городской банк» — организация была ликвидирована в 2004 году. По некоторым данным, в собственности Рокецкой находятся три квартиры общей площадью 640 кв. метров и три коттеджа общей площадью 2000 кв. метров. Ранее СМИ также сообщали о ее связи с рядом преступных группировок — как в Тюмени, так и в Москве.