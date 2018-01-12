18:29 12 января 2018 3

Галина Рокецкая потеряла 13 миллионов рублей Фото: телеграм-канал Mash | «Мэш»

У супруги тюменского экс-губернатора Леонида Рокецкого Галины украли из сейфа 13 млн рублей. В преступлении подозревают домработницу, действия которой уже вызвали сочувствие и поддержку в соцсетях.

Женщина, как предполагается, сделала копии ключей к домашнему сейфу, сообщает паблик телеграм-канала Mash. Комментаторы уже назвали домработницу «Робин Гудом со шваброй». Некоторые пользователи спрашивают, откуда у супруги Леонида Рокецкого дома 13 миллионов рублей. Почти никто не сочувствует пострадавшим от действий уборщицы. «Бедновато что-то живут губернаторы в Тюмени, — отмечает Людмила Голубева. — Вот в Нижнем Новгороде, при аресте экс-мэра, спецназовцы 1,5 миллиардам наличными не очень удивилась». «Это дамские карманные деньги! — добавляет Игорь Дузь. — Как пришли, так и ушли!».

По открытой информации, в 1996 году Галина Рокецкая являлась председателем совета директоров «Тюменского городского банка». Банк был ликвидирован в 2004 году, о чем сообщает портал banki.ru, однако на тот момент руководителем финансовой структуры значился другой человек. Галина Рокецкая являлась супругой уже экс-губернатора региона, так как Леонид Рокецкий проиграл на выборах губернатора Тюменской области Сергею Собянину в 2001 году. Сейчас семья Рокецких проживает в Подмосковье.