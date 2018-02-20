В среду, 21 февраля, в Салехард прибудет руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Его визит на Ямал проходит в рамках его же национальной патриотической эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!»
В рамках эстафеты на Ямале должен состояться флешмоб с участием ямальской молодежи. Студенты выстроятся в слово «ПроРФ», которое будет «раскрашено» в российский триколор. Мероприятие запланировано на площади Окружного центра национальных культур. Погода в Салехарде пока не очень располагает к уличным мероприятиям. Синоптики прогнозируют морозы в -27 градусов и ниже при ветре с порывами до 12 метров в секунду.
В программе визита также открытие фотовыставки «Про Героев». Экспозиция будет посвящена памяти Героев современной России разных национальностей. Также состоится встреча с активной молодежью и студентами.
Вместе с Игорем Бариновым на мероприятии будут присутствовать и заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров, а также приглашенные гости и лидеры мнений молодежи, чьи имена организаторы пока не анонсируют. Как правило, это известные актеры, режиссеры, КВНщики и прочие.