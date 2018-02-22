Уникальное предприятие Ямала готовится к экспорту продукции в Азию

18:03 22 февраля 2018 0

Сейчас консервы заказывают даже в московских ресторанах Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Старейшее рыбоперерабатывающее предприятие Ямала — «Салехардский комбинат» — планирует запуск нового производства. Причина — подготовка к экспорту своего товара на азиатский рынок.

Директор предприятия Денис Малышев рассказал РБК Тюмень, что ведется работа с окружным департаментом АПК по выходу на рынки стран Восточной и Центральной Азии, например, в Китай. По его мнению, в Поднебесной уникальный товар комбината будет пользоваться спросом как экологический продукт. Выход на рынок ЕС — это уже следующая задача. Кстати, на сегодняшний день ни одно предприятие рыбной отрасли в ЯНАО не экспортирует продукцию в страны дальнего зарубежья.

Сейчас рассматривается вопрос и о запуске дополнительного производства — глубокой переработке рыбы. Выход компании на новые рынки будет полезен местным рыбодобывающим предприятиям, закуп рыбы у которых увеличат как минимум на 6%. Запустить новое производство планируется за два года на частные инвестиции, которые на первом этапе составят около 11 млн рублей.

Малышев обещает, что из-за экспорта продукции за границу ямальцы не пострадают. Предприятие уже снизило цены в розничной сети на Ямале на 15%. При этом товарооборот комбината вырос на 20% по отношению к 2016 году. Товары комбината продается не только в магазинах по всей стране, но и в ресторанах Москвы. Там пользуется спросом элитная продукция, в основном, корюшка.

Глава «Салехардского комбината» заявил, что «было бы неплохо, если бы мы вообще перешли на белую рыбу». Напомним, что вылов белой рыбы на Ямале ограничен, действуют определенные квоты. Предприятие перестроилось и готовит только 30-35% продукции из белой рыбы, а муксун, вылов которого на Ямале запрещен, закупают в регионах РФ, например, Якутии, где по квотам в минимальных объемах в 2017 году разрешался вылов этой рыбы.

Ранее «URA.RU» писало о том, что «Салехардский рыбокомбинат» планирует начать поставки элитных консервов в Европу. Предприятие проходило процедуру получения еврономера, который даст право на реализацию ямальского бренда «Yamal product» в ЕС.