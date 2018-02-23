06:04 23 февраля 2018 0

Об отношениях балерины и программиста стало известно еще в начале февраля Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на днях имела жесткий разговор с ведущей программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Светланой Курицыной, более известной как «Света из Иваново». Поводом к эмоциональной речи Волочковой стала несогласованная с ней съемка.

Как сообщает портал «Дни.ру», журналисты светской хроники попытались заснять сюжет о совместном визите Волочковой с ее бойфрендом Михаилом Логиновым в храм. Что именно рассчитывали папарацци увидеть и запечатлеть не совсем понятно, однако вместо хорошего сюжета они нарвались на гнев звезды.

«Чем гоняться за жареным, позвоните и предупредите, — заявила Волочкова, видимо, уже уставшая от внимания к своей персоне. — А в вашем этом г*** больше из известных людей участвовать никто не будет, потому что вы не можете осветить жизнь людей, вы все сводите в скандалы».

По словам балерины, ее пытались снять в тот момент, когда она делала селфи с Михаилом. «Вы караулите, как я фотографируюсь в церкви с Мишей, любимым человеком, инкогнито снимаете меня из-за спины, и потом меня же за это осуждают. И в этом ваша низость, а мое достоинство!»

Волочкова добавила, что всегда открыта для съемок и диалога, если они согласованы: «Если вы хотите поговорить, то вы знаете мои телефоны и телефоны моих пиар-директоров!»

Напомним, Анастасия Волочкова впервые показала всем своего нового возлюбленного 14 февраля. Как писало «URA.RU», о Логинове известно, что ему 40 лет, он программист из Иркутска и в Москве проживает в коммуналке. На сайте знакомств он искал москвичку для совместного времяпрепровождения.