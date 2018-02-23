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23 февраля 2018
17:05  23 февраля 2018 11

Митинг КПРФ в Москве собрал в пять раз меньше людей, чем ожидалось. ФОТО

Грудинину удалось вывести на улицы лишь несколько сотен москвичейФото: из соцсетей
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Митинг КПРФ в Москве, проходивший 23 февраля, собрал всего 1200 участников. Официально мероприятие было посвящено столетию Советской армии и флота. Фактически его организацией занимались доверенные лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, митинг должен был показать мобилизационный потенциал его сторонников в столице.

Согласно источникам «URA.RU» в московской полиции, на митинг пришло 1200 человек. Скоро эти данные будут объявлены официально. Тем временем координатор движения «Левый Фронт», доверенное лицо Грудинина на выборах Сергей Удальцов заявил радиостанции «Эхо Москвы» о пяти тысяч участниках. Но эти цифры не подтверждаются ни фотографиями с мест, ни свидетельствами очевидцев. «Митинг в поддержку „народного кандидата“ Грудинина в крупнейшем городе страны. Около 1200 человек, включая журналистов. Это позор», — пишут авторы телеграм-канала «Клубничный магнат».

Стоит отметить, что в своей программе Грудинин и организаторы митинга ориентировались не только на КПРФ, но и на весь актив «коалиции лево-патриотических сил». Для этого, в частности, статус доверенного лица кандидата и был присвоен координатору «Левого Фронта», чтобы тот помог мобилизовать весь «левый» электорат.

Митинг должен был показать мобилизационный потенциал сторонников Грудинина в Москве
Фото: из соцсетей

Игорь Чукреев
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