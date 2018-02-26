Ямальский живодер в погонах может остаться безнаказанным

Полицейский с Ямала, которого подозревают в жестоком обращении с животными, может остаться безнаказанным. Собственные источники «URA.RU» в силовых структурах сообщают, что проверка наткнулась на проблемы, мешающие привлечь полицейского Олега Егорова и его товарищей к ответственности.
Выяснилось, что скандальная видеозапись с жестоким избиением собаки кочергой, которая шокировала пользователей соцсетей, была сделана еще в 2008 году. Сроки преследования за данное преступления уже вышли. Также под вопросом показания свидетелей, поскольку некоторые из них состоят на учете в психиатрии, либо их психологическое здоровье пока под вопросом. Это супруга полицейского, которая опубликовала видео в соцсетях, и ее брат, который на записи бьет собаку.
Официально в пресс-службе УМВД по Ямалу эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. Там прокомментировали, что отдел собственной безопасности пока что проводит проверку причастности полицейского к данному инциденту. Так же зарегистрирован факт жестокого обращения с животным. По нему также проводится проверка. «Если причастность и вина полицейского будут доказаны, он будет уволен из рядов полиции по отрицательным мотивам и получит наказание в соответствии с уголовным кодексом РФ. Его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе окружного главка.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа мужчин жестоко избивает собаку, сидящую на цепи. Запись вызвала бурную реакцию. Интернет-пользователи за несколько дней собрали более 53 тысяч подписей под онлайн-петицией с требованием призвать живодеров к ответственности.