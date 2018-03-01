В тюменской полиции в первый день весны объявили конкурс на звание самой лучшей сотрудницы регионального Управления МВД. Фотографии первых участниц уже появились на «полицейской» странице в «Инстаграме». Пользователям предложили выбрать самую очаровательную даму в погонах, которая будет претендовать на титул «Мисс полиция».
«Дорогие друзья! Поздравляем Вас с первым днем весны! Желаем доброго настроения, позитива, — поздравили тюменцев полицейские. — В преддверии весеннего праздника — Международного дня 8 Марта мы проводим традиционный конкурс „Мисс полиция“. У вас есть возможность принять участие в народном голосовании — отдать предпочтение той или иной конкурсантке, проголосовав за понравившуюся сотрудницу в данном аккаунте (голос будет учтен при условии подписки)».
Пользователи называют полицейских «красавицами» и активно голосуют — за несколько часов некоторые участницы набрали по 500-800 «лайков». Конкурс полицейских в «Инстаграме» проходит третий год. Итоги в УМВД намерены подвести 7 марта, победительницу ждет подарок.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в качестве приза в конкурсе «Мисс полиция» победительницу ждет либо сертификат на посещение фитнес-клуба или кафе, либо билеты — в театр или на концерт.